TIM positiva nel giorno del CdA

(Teleborsa) - Buon avvio di giornata per TIM, che sta guadagnando lo 0,84% a Piazza Affari.



Oggi, 7 maggio, si riunisce il Consiglio di Amministrazione della società di telecomunicazioni per nominare il Presidente e confermare la carica di Amministratore Delegato ad Amos Genish.



Quest'ultimo, in una lettera al management del Gruppo, ha confermato di avere dalla sua il pieno sostegno da parte dei due azionisti di maggioranza, il fondo Elliott e Vivendi, e dichiarato che la nuova composizione del CdA non ha mutato il cammino intrapreso.



Operativamente le attese propendono per la continuazione del rialzo verso la resistenza stimata in area 0,8673 e successiva a quota 0,8787. Supporto a 0,8559.





