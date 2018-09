TIM, Scott Jovane lascia l'azienda

(Teleborsa) - Pietro Scott Jovane, Chief Commercial Officer, di TIM ha comunicato di "voler risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro con l'azienda per motivi di carattere personale".



Lo fa sapere la stessa TIM con una nota aggiungendo che Jovane "si è impegnato, per un determinato periodo, a non svolgere attività in concorrenza con la società".



Nel nuovo assetto organizzativo le attività commerciali risponderanno direttamente all'Amministratore Delegato Amos Genish.



Pietro Scott Jovane non risulta titolare di azioni della società.

