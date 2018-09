TIM, Sparkle rafforza la sua presenza in Asia

(Teleborsa) - Sparkle, la divisione servizi internazionali del Gruppo TIM e tra i primi dieci operatori globali, annuncia l'ampliamento della sua rete IP Globale in Asia con l'apertura di due nuovi Punti di Presenza (Point of Presence - PoP) in Vietnam, a Ho Chi Minh City, e a Singapore.



Quello di Ho Chi Minh City è il primo PoP di Sparkle in Vietnam. Aperto in partnership con CMC Telecom, uno dei principali operatori di telecomunicazioni del Paese, il nuovo PoP permetterà a Sparkle di rispondere alla crescente domanda di traffico internet locale, fornendo servizi avanzati di transito IP ed ethernet a ISP e fornitori di contenuti.



Il PoP di Singapore rappresenta invece un ulteriore rafforzamento della presenza di Sparkle nel più importante hub asiatico.



Intanto a Piazza Affari, il titolo di TIM fa un balzo del 2,55%.

