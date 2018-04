Tim, Tribunale Milano accoglie ricorso Vivendi: niente revoca cda

Il tribunale di Milano ha accolto il ricorso di Tim e Vivendi. L'aggiornamento dell'ordine del giorno dell'assemblea di domani è stato sospeso e non verrà quindi votata la revoca dei consiglieri francesi. Per il rinnovo del cda si va al 4 maggio.



Nel merito il giudice Riva Crugnola osserva che le dimissioni della maggioranza dei consiglieri Tim del 22 marzo scorso innesca la clausola dello statuto 'simul stabunt simul cadent' che comporta «la necessità di integrale rinnovo del cda, senza la possibilità di procedere a sostituzioni parziali interinali», come invece sosteneva il collegio sindacale.



Pertanto, come si evince dal provvedimento, non è stata condivisa l'ipotesi prospettata da Elliott in base alla quale le

dimissioni in blocco sarebbero state «abusive» e non avrebbero dovuto far scattare la clausola sopracitata. In conclusione il giudice ritiene che «la richiesta di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea del 24 aprile presentata da Elliott prima di tali dimissioni contrasti con la disciplina legale e con lo statuto, sì che la decisione del cda di non provvedere a tale integrazione non risulta impropria».



La presentazione di dimissioni in blocco dei consiglieri Tim non è «palesemente ingiustificata» e «neppure pare essere univocamente diretta a perseguire un intento di danno», nei confronti di Elliott, scrive il giudice civile Elena Riva Crugnola nel provvedimento con cui ha accolto il ricorso di Tim e Vivendi. L'unico effetto delle dimissioni, osserva il giudice, è «quello di comportare sempre la remissione all'assemblea della scelta dei componenti» del cda.



