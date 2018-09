TIM, Vivendi: gestione Elliott si Ã¨ rivelata "disastrosa"

(Teleborsa) - "Vivendi è profondamente preoccupata per la gestione disastrosa di TIM da quando Elliott ha preso il controllo del CdA all'assemblea del 4 maggio". Lo spiega la società francese, maggiore azionista del gruppo di telecomunicazioni con una quota del 24%.



"La performance in Borsa è drammatica: dal 4 maggio il prezzo delle azioni è crollato del 35%, al livello più basso degli ultimi cinque anni, mentre Elliott il 9 aprile prometteva un raddoppio del prezzo nei prossimi due anni".



"Il nuovo team di governance è fallimentare: il diffondersi di rumors (incluso l'addio dell'Amministratore Delegato) sta causando un malfunzionamento dannoso per l'attività e i risultati di TIM. Vivendi rimane convinta del significativo potenziale di sviluppo dell'azienda".

