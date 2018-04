TIM, Vivendi: votare nostra lista per continuare lavoro Genish

(Teleborsa) - Vivendi lancia un appello ai soci in vista della riunione del 4 maggio chiamati a rinnovare il CdA. Per il gruppo francese, la lista "guidata da Amos Genish riunisce un insieme di candidati altamente qualificati per continuare il lavoro svolto negli ultimi mesi in Telecom Italia e che ha già cominciato a evidenziare i primi frutti".



Il primo azionista di TIM sottolinea, invece, "l'incoerenza" del fondo Elliott se "da un lato sostiene Genish e dall'altro contesta il piano industriale".



Vivendi fa riferimento al 24 Aprile, giorno in cui il 98% circa dei soci presenti all'assemblea, incluso Elliott, ha espresso voto positivo per la nomina di Genish nel consiglio TIM. "Questo voto testimonia la grande fiducia dell'insieme degli azionisti nelle capacità di Genish di portare a buon fine il piano industriale di sviluppo e di crescita" duratura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA