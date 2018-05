Tiscali festeggia il primo utile della sua storia. La società di telecomunicazioni fondata da Renato Soru ha realizzato un risultato netto positivo di 0,8 milioni, grazie anche al saldo positivo tra plusvalenze straordinarie e impatto contabile negativo di operazioni finanziarie straordinarie. Si tratta del primo esercizio, dalla fondazione aziendale, in cui il risultato netto è positivo, precisa un comunicato.



I ricavi si sono attestati a 207,6 milioni in crescita del 5,4% rispetto all’esercizio 2016, grazie alla crescita dei clienti broadband fisso e mobile e alla progressiva rifocalizzazione sul core business.



L'ebitda è stato di 29,1 milioni in crescita del’7,1% rispetto all’esercizio 2016, grazie alla crescita dei ricavi e alla riduzione dei costi fissi aziendali, in particolare dei costi del personale (- 5,8 milioni di euro rispetto al 2016) per effetto della riduzione del -30% (oltre 300 unità) dell’headcount rispetto adicembre 2016.



Si conferma poi la crescita della clientela sia nella banda Ultralarga (Fibra e Fixed Wireless Access) che nel Mobile: +11 mila clienti (+2,5% su 2016) nel segmento Broadband Fisso; +64 mila clienti (+39% su 2016) nel segmento Mobile e circa 97 mila clienti UltraBroadband (Fibra+LTE).



A Piazza Affari il titolo Tiscali sale del 4,53% a 0,032 euro.

