Titoli di Stato, Tesoro fa il pieno sull'asta dei BTP

(Teleborsa) - I titoli di stato italiani non spaventano gli investitori.



Lo dimostra l'asta odierna dei BTP a 10 e a 5 anni che non solo ha visto rendimenti in salita, ma una forte domanda.



Nel dettaglio sono stati piazzati 2,25 miliardi di euro di BTP al 2028 offerti a un tasso del 3,25% in salita dal 2,87% di fine luglio. Forte la richiesta pari a 3,078 miliardi.



Buoni anche i rendimenti dei BTP a 5 anni, sui massimi da dicembre 2013. Il Tesoro ha collocato tutti i 3,75 miliardi di euro di titoli con scadenza al 2023 offerti a un tasso pari al 2,44%. Anche qui il rendimento sale rispetto all'1,8% di fine luglio. Boom di domande pari a 7,9 miliardi.

