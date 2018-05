Tod's, Caisse De Depot Et Placement Du Quebec sale oltre il 5,155%

(Teleborsa) - Caisse De Depot Et Placement Du Quebec, lo scorso 10 maggio 2018, ha aumentato la propria partecipazione in Tod's al 5,155%.



Precedentemente, dal 21 febbraio 2018, Caisse De Depot Et Placement Du Quebec era titolare di una quota pari al 3,023% nell'Azienda di calzature di lusso. Lo si apprende dalle comunicazioni della Consob relative alle partecipazioni rilevanti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA