Tod's, Macchi di Cellere nuovo amministratore delegato

(Teleborsa) - E' arrivato il via libera dell'assemblea degli azionisti di Tod's al bilancio 2017 che si è chiuso con un utile per la capogruppo Tod's di 71 milioni di euro.







Inoltre, l'assemblea ha rideterminato il nuovo Consiglio di Smministrazione che sarà in carica dal 2018-2020 e composto da 15 membri. Durante l'assemblea, il patron di Tod's Diego Della Valle ha annunciato che Umberto Macchi di Cellere subentrerà a Stefano Sincini come amministratore delegato. Macchi di Cellere sarà operativo dal primo dicembre.





L'assemblea ha inoltre rinnovato l'autorizzazione al consiglio di amministrazione per procedere all'acquisto di azioni proprie, in una o più soluzioni, per l'importo massimo del 10% del capitale sociale, autorizzazione valida per 18 mesi dalla data odierna.



A partire dal giorno 23 maggio 2018 sarà posto in pagamento il dividendo relativo all'esercizio 2017 nella misura di 1,40 per ciascuna azione ordinaria. Stacco della cedola 21 maggio 2018, con record date al 22 maggio.

