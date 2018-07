Tokyo a due velocitÃ . Miste le altre borse asiatiche

(Teleborsa) - Tokyo chiude la giornata sulla parità ribasso con l'indice Nikkei che mostra un +0,04%% finendo a 22.533,72 punti. Il più ampio paniere Topix scivola dello 0,82% a 1.346,62 punti.





Nulla di fatto per la Bank of Japan che ha lasciato i tassi invariati, ma si mostra più flessibile sulla definizione del target dei tassi di lungo termine.



Dal fronte macro, in calo la produzione industriale di giugno, mentre nello stesso mese aumenta il tasso di disoccupazione.



Segno più per Shanghai (+0,20%), mentre si mostra in calo Shenzhen (-0,10%).



Tra le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, Jakarta scivola dell'1,50%, Taiwan guadagna lo 0,22%. Sulla stessa linea Singapore (+0,34%). Poco mossa Kuala Lumpur che avanza dello 0,23%, mentre Bangkok scivola dello 0,25%.













© RIPRODUZIONE RISERVATA