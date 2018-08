Tokyo chiude al ribasso. Mista il resto dell'Asia

(Teleborsa) - Tokyo si avvia a chiudere la giornata in calo dopo il finale piatto di Wall Street.



L'indice Nikkei sta perdendo l'1,36% portandosi a 22.290 punti mentre il più ampio paniere Topix scende dell'1,16% a 1.719 punti. Frazionale la discesa di Shanghai (-0,34%) mentre Shenzhen registra un timido rialzo (+0,20%). In rosso Seul -0,89%.



Tra le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, Hong Kong frena dello 0,89%, Singapore dell'1,33%, Bangkok dello 0,62% e Taiwan dello 0,40%. Segno più per Kuala Lumpur +0,20% e Jakarta +0,46%,

© RIPRODUZIONE RISERVATA