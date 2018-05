Tokyo chiude con un timido piÃ¹. Mista il resto dell'Asia

(Teleborsa) - Tokyo chiude la prima giornata della settimana in lieve rialzo, con i dati sui prezzi della produzione industriale di aprile in perfetta linea con le attese del mercato.



L'indice Nikkei ha guadagnato lo 0,47% finendo a 22.865 punti mentre il più ampio paniere Topix è salito dello 0,61% a 1.805 punti.



Timido segno più per Shanghai (+0,14%) mentre Shenzhen scivola poco sotto la parità (-0,16%). Limature anche per Seul -0,11% mentre Taiwan sale dello 0,86%.



Tra le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, Hong Kong avanza dell'1,05%, Kuala Lumpur dello 0,43% e Bangkok dello 00,38%. In rosso Jakarta che arretra dello 0,46% e Singapore che cede lo 0,24%.



Poco mossa Mumbai -0,05% mentre Sidney registra un rialzo dello 0,30%.

