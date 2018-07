Tokyo chiude in rialzo ma scende il resto dell'Asia

(Teleborsa) - Finale in rialzo per la borsa di Tokyo che riapre i battenti oggi dopo il lungo weekend. Il listino nipponico, infatti, è rimasto chiuso ieri per festività. Più debole il sentiment nel resto delle borse asiatiche dove continua a pesare lo spettro di una guerra commerciale USA-Cina.



L'indice Nikkei della piazza giapponese ha portato a casa un progresso dello 0,59% a 22.730,90 punti mentre il più Topix ha guadagnato lo 0,85% a 1.101,55 punti.



Giù la borsa di Shanghai (-1,08%) seguita da Shenzhen (-1,15%), mentre Seul limita la discesa allo 0,16%.



Segni misti tra le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute: Jakarta perde lo 0,72%, Taiwan arretra dello 0,36%, Singapore sale appena dello 0,18% così come Kuala Lumpur +0,07%. Bangkok -0,38% e Hong Kong -1,21%.



Altrove, tonica Mumbai +0,15% e Sidney cede lo 0,61%.

