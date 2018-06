Tokyo chiude incolore. Miste le altre borse asiatiche

(Teleborsa) - Tokyo chiude la giornata sulla parità, recuperando le perdite iniziali. L'indice Nikkei termina con un + 0,02% finendo a 22.342 punti. Il più ampio paniere Topix sale dello 0,17% a 1.328,49 punti.



Ancora in focus le tensioni commerciali globali, anche se Peter Navarro, consigliere economico della Casa Bianca ha smentito le indiscrezioni secondo cui l'amministrazione Trump avrebbe intenzione di imporre restrizioni commerciali a qualsiasi società che sia partecipata da un gruppo cinese per almeno il 25%.



Miste le borse cinesi. Segno meno per Shanghai (-0,96%). In lieve rialzo Shenzhen (+0,15%). Tra le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, Jakarta avanza dello 0,20%, Taiwan cede lo 0,41%. Sulla parità Singapore (+0,04%).

Sulla stessa linea Kuala Lumpur + 0,05%. Frazionali i rialzi di Bangkok.









© RIPRODUZIONE RISERVATA