Tokyo chiude la giornata con un timido piÃ¹

(Teleborsa) - Tokyo chiude la giornata in lieve rialzo per la Borsa di Tokyo. L'indice Nikkei ha guadagnato lo 0,15% a 22.848,22 punti, mentre il più ampio paniere Topix sale dello 0,44% a 1,338,84 punti.





Dal fronte macro, peggiora il sentiment dei consumatori giapponesi nel mese di agosto, deludendo le attese degli analisti.





Segno meno per Shanghai (-0,39%) e Shenzhen (+0,68%). In calo anche Hong Kong.







Tra le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, Jakarta scivola dello 0,53%. Taiwan guadagna l'1%. Rimane al palo Singapore (+0,04%). Frazionali i ribassi di Kuala Lumpur che scivola dello 0,53%. Invariata Bangkok +0,04%.

















