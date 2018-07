Tokyo chiude la giornata senza slancio

(Teleborsa) - Tokyo chiude la giornata poco sopra la parità con l'indice Nikkei che ha terminato la seduta con un +0,05% finendo a 22.085,35 punti. Stessa sorte per il più ampio paniere Topix che sale dello 0,03% a 1.346,65 punti.



Dal fronte macro, migliora la bilancia giapponese di giugno. Segno meno per le borse cinesi. Shanghai scivola dello 0,32% e Shenzhen dello 0,52%.



Tra le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, Jakarta avanza dello 0,21%, Taiwan rimane sulla parità con un +0,07%. Segno più per Singapore (+0,55%). Frazionali i rialzi di Kuala Lumpur che avanza dello 0,44%. Fa meglio Bangkok +0,42%.















