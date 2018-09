Tokyo chiude la seduta in rosso

(Teleborsa) - Finale al ribasso per la borsa di Tokyo dopo la conclusione leggermente negativa di Wall Street.



L'indice Nikkei della borsa giapponese scivola dello 0,77% portandosi a 22.314 punti. Il più ampio paniere Topix scende dello 0,47% a 1.684 punti.



A due velocità le borse cinesi: segno più per Shanghai (+0,24%) e meno per Shenzhen (-0,04%).



Tra le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, Hong Kong arretra dello 0,44%, Seul dello 0,55%, Taiwan dello 0,71%, Kuala Lumpur dello 0,13%, Singapore dello 0,52% e Bangkok dello 0,17%. si salva dalle vendite solo Jakarta +0,35%.

