Tokyo chiude senza slancio. Mista il resto dell'Asia

(Teleborsa) - Giornata in chiaroscuro per i principali listini asiatici. Dopo la chiusura in rosso registrata ieri 3 settembre, le Borse giapponesi hanno terminato la seduta poco al di sotto della parità. Guadagni oltre il punto percentuale invece gli indici cinesi, in attesa di novità dal fronte commerciale, con i rapporti con Washington sempre più critici e la seria prospettiva dell'introduzione di dazi per ulteriori 200 miliardi.



L'indice Nikkei della borsa di Tokyo ha chiuso lievemente al di sotto della parità registrando un -0,05% a 23,011 punti, mentre il paniere Topix è sceso dello 0,20%.



Rialzo invece per le Borse cinesi con Shanghai che guadagna lo 1,09%, mentre Shenzhen sale dello 1,08%.



In rialzo anche Hong Kong (0,40%), Seoul (0,40%) e Taiwan (0,52%). Guadagni moderati anche per Singapore (+0,06%) e Mumbai (+0,02%).



In rosso le altre piazze asiatiche come Kuala Lumpur (-0,18%), Jakarta (-0,72%) e Bangkok (-0,07%).

