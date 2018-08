Tokyo chiude sotto il segno dei guadagni

(Teleborsa) - Tokyo chiude la giornata al rialzo con l'indice Nikkei che ha guadagnato lo 0,83% finendo a 22.741,51 punti. Il più ampio paniere Topix sale dello 0,95% a 1.359,36 punti.



L'indice PMI manifatturiero del Giappone si è attestato a 52,3 punti a luglio in rallentamento rispetto ai 53 punti di giugno.





Tra le borse cinesi,meno per Shanghai (-0,609%) e Shenzhen (+0,76%), rimane sulla parità Hong Kong (+0,07%).







Tra le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, Jakarta avanza dell'1,08%, Taiwan guadagna lo 0,37%. Sulla stessa linea Singapore (+0,11%). Al palo Kuala Lumpur che avanza dello 0,01% . In salita Bangkok +0,85%.















© RIPRODUZIONE RISERVATA