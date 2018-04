Tokyo in rosso insieme al resto dell'Asia

(Teleborsa) - Chiusura con segno meno per la i listini asiatici che seguono la scia ribassista lasciata da Wall Street. A Tokyo, l'indice Nikkei chiude in calo dello 0,28% a 22.215,32 punti, mentre il piĆ¹ ampio paniere Topix ha perso lo 0,13%.



Segno meno per le borse cinesi con Shanghai che cede lo 0,38%, mentre Shenzhen scivola dello 0,19%. In retromarcia anche Hong Kong (-0,65).



Tra le altre piazze asiatiche male Seoul che arretra dello 0,69%, mentre Taiwan scivola dello 0,18%.



In calo Kuala Lumpur (-0,77%) e Singapore -0,71%. Bangkok mostra un calo dello 0,34%. Fa peggio Jakarta che cede l',29%.

