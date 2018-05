Torino, incidente tra treno e TIR. Due morti e 20 feriti

(Teleborsa) - Scontro nella notte tra un treno Regionale e un TIR nel Torinese. Due i morti, il macchinista del treno e l'autista del mezzo di scorta del camion che trasportava un trasporto eccezionale. 20 i feriti.



Alle ore 23.20 circa di ieri, 23 maggio 2018, il treno Regionale 10027 (Torino - Ivrea) ha urtato un TIR che, dopo aver sfondato le barriere di un passaggio a livello regolarmente funzionante, era fermo sulla sede ferroviaria fra le stazioni di Rodallo e Caluso, sulla linea Chivasso – Aosta.



Il treno Regionale 10027 era composto da cinque vetture e un locomotore. In seguito all'urto sono deragliate le tre vetture di testa.



Interrotta la linea ferroviaria per la rimozione delle carrozze del treno. Per garantire gli spostamenti ai pendolari della linea Chivasso – Aosta, nella mattinata odierna Trenitalia garantirà i collegamenti con autobus sostitutivi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA