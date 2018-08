Torna l'interesse su Banca Generali e UnipolSai

Giornata positiva per Banca Generali e UnipolSai, unici titoli del FTSE Mib a mostrare guadagni consistenti.



I due titoli non sembrano essere influenzati dalle tensioni sul debito italiano, acuitesi dopo la decisione di Moody's di rinviare il giudizio sul rating tricolore per un possibile taglio.



Banca Generali sta guadagnando il 2,36% a 23,38 euro. A inizio agosto l'Istituto ha annunciato, relativamente al mese di luglio, una raccolta netta positiva per 410 milioni di euro.



UnipolSai avanza invece del 2,15% a 1,968 euro. Lo scorso 10 agosto la società ha svelato il bilancio del primo semestre, chiusosi con un ritorno all'utile.

