Tortoriello (Unindustria), il rapporto con la Cina Ã¨ fondamentale

"Il rapporto con la Cina è un rapporto fondamentale. ADR ha dimostrato che avere una porta nei confronti della Cina è un elemento vincente dal punto di vista delle politiche attrattive nei rapporti industriali fra ADR e Cina". Così Filippo Tortoriello, presidente Unindustria, in un'intervista rilasciata a Teleborsa a margine della tavola rotonda organizzata da Aeroporti di Roma, al Leonardo Da Vinci a Fiumicino.

(Teleborsa) - L'aeroporto di Fiumicino ha ospitato oggi, 16 Luglio, nell'area imbarco E per i voli internazionali Extra Schengen una giornata di lavori sullo sviluppo del sistema aeronautico e turistico tra Italia e Cina; si tratta di uno dei principali appuntamenti dell'anno del turismo UE-Cina, inaugurato lo scorso gennaio, organizzato da Aeroporti di Roma (ADR) e Unindustria.Nel corso del convegno, le maggiori realtà industriali e istituzionali coinvolte negli scambi tra i due Paesi (ADR, vettori cinesi pubblici e e privati, tour operator, fornitori di servizi digitali), hanno convenuto sulla necessità di "avviare una strategia unitaria" per potenziare ulteriormente leda e per la Cina, attraverso Roma e il principale aeroporto nazionale."Altrettanto ci stiamo muovendo per quanto riguarda gli aspetti turistici: sono in crescita di circa il 10%, è un elemento su cui dobbiamo puntare moltissimo - aggiunge Tortoriello -. Uno degli aspetti fondamentali su cui agire è la sburocratizzazione delle autorizzazioni per quanto riguarda i cinesi per farli venire in Italia in un modo più semplice e meno complicato, questo è un aspetto particolarmente importante".