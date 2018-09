Toscana Aeroporti, Giorgio De Lorenzi cooptato nel CdA

(Teleborsa) - Toscana Aeroporti ha cooptato Giorgio De Lorenzi come amministratore non esecutivo, in sostituzione di Martin Francisco Antranik Eurnekian Bonnarens, dimessosi lo scorso 14 settembre.



La cooptazione del nuovo componente dell'organo amministrativo che resterà in carica sino alla prossima Assemblea degli Azionisti "è avvenuta a seguito della rinuncia all'accettazione della carica dei candidati non eletti indicati nella lista n. 1 presentata dagli azionisti Corporacion America Italia e SO.G.IM., che è risultata la più votata nell'Assemblea del 30 maggio 2018, da cui proveniva il consigliere da sostituire".





Il CdA ha poi provveduto a reintegrare il Comitato Esecutivo, nominando il consigliere Stefano Bottai in sostituzione del consigliere dimissionario.

