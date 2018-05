Toscana Aeroporti, in crescita passeggeri, ricavi ed Ebitda

(Teleborsa) - Nuovo record per il Sistema Aeroportuale Toscano con 1.400.740 passeggeri trasportati nei primi tre mesi del 2018 (+2,3%).



Bene anche i risultati finanziari del primo trimestre di Toscana Aeroporti, con i ricavi totali al 31 marzo 2018 pari a 25,8 milioni di euro, in crescita del 17,2% rispetto ai 22,0 milioni di euro dello stesso periodo del 2017.



L'EBITDA, pari a 6,3 milioni di euro, è in aumento di 4,0 milioni di euro (+178,8%).



Il risultato netto di periodo del Gruppo risulta pari a 1,8 milioni di euro, in aumento di 2,3 milioni di euro rispetto al valore negativo di 506 mila euro del 31 marzo 2017.



"Il primo trimestre dell'anno procede in continuità con i risultati del 2017 e l'attuale programmazione dei voli per l'estate lascia prevedere un esercizio 2018 caratterizzato da tassi di crescita positivi", afferma il Presidente di Toscana Aeroporti Marco Carrai che sottolinea "i risultati particolarmente positivi del mercato russo, grazie all'apertura del collegamento da Pisa per San Pietroburgo e l'incremento di frequenze per Mosca".

