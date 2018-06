Toscana Aeroporti, preliminari per acquisizione da Unipol di 123 ettari in "Area Castello"

(Teleborsa) - Contratto preliminare tra Toscana Aeroporti e NIT Nuove Iniziative Toscane per l'acquisizione, da parte della società di gestione aeroportuale di Firenze e Pisa, di un'area di circa 123 ettari della cosiddetta "Piana di Castello", nella zona nord-ovest del Comune di Firenze. NIT è società immobiliare controllata dal Gruppo Unipol. L'importo concordato è di 75 milioni di euro, oltre imposte nella misura di legge.



"Se questa operazione andrà definitivamente in porto come ci auguriamo - ha commentato Marco Carrai, presidente di Toscana Aeroporti - significherà che finalmente la nostra società avrà dato risposta a due temi dell'area fiorentina degli ultimi 50 anni. La realizzazione di una efficiente infrastruttura aeroportuale e lo sviluppo dell'area di Castello, il tutto compatibile ambientalmente e urbanisticamente realizzando finalmente il parco di Castello".

