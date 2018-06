Toscana aeroporti su dichiarazioni Presidente della A.C. Pisa Giuseppe Corrado

(Teleborsa) - Toscana Aeroporti esprime stupore per le dichiarazioni rilasciate dal Presidente della A.C. Pisa Giuseppe Corrado. Stupisce infatti che, per rinnovare un contratto in scadenza, si scelga la via alquanto inusuale di commentare pubblicamente indiscrezioni peraltro mai confermate e fare supposizioni assolutamente inappropriate e fuori luogo.



Toscana Aeroporti – che negli ultimi 18 mesi ha compiuto un importante investimento a supporto della squadra, dimostrando impegno e serietà – si sarebbe aspettata un atteggiamento diverso.



L'unico modo che la Società conosce per rinnovare una partnership è quello di convocare un incontro tra le parti proponendo un progetto a supporto e non offendere e inveire durante una conferenza stampa. Non un bel modo per chiedere di confermare una sponsorizzazione.



La Società si sarebbe aspettata invece una richiesta di incontro, una lettera o perfino una semplice telefonata o e-mail di richiesta. Nulla di tutto questo. Solo offese pubbliche. Ora la prima cosa che Toscana Aeroporti si aspetta sono dunque pubbliche scuse.



E sulla "replica" del Presidente Corrado, "Toscana Aeroporti prende atto di come Errare umanum est sed perseverare diabolicum. Dica il Presidente quale richiesta ha fatto per mail, per telefono o persino di persona alla direzione di Toscana Aeroporti per chiedere un nuovo contratto di sponsorizzazione. Gli possiamo rispondere: nessuna. Dica anche quale contratto Toscana Aeroporti non avrebbe onorato: nessuno. Toscana Aeroporti ha onorato sempre i suoi impegni, perché ha molto a cuore Pisa e tutte le sue attività. Nonostante Corrado".



All'origine della pubblica esplosione d'ira del Presidente del Pisa calcio, l'ancora non avvenuto rinnovo del contratto di sponsorizzazione della sua squadra da parte di Toscana Aeroporti e le voci di un possibile interesse verso la Fiorentina della società di gestione dei due scali aerei della regione presieduta da Marco Carrai, appunto Firenze e Pisa.













