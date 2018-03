Toscana Aeroporti, traffico passeggeri +5,2% nel 2017

(Teleborsa) - Toscana Aeroporti ha chiuso il 2017 con 7,9 milioni di passeggeri trasportati (+5,2%). Per il Galilei di Pisa: 5,2 milioni di passeggeri (+4,9%); per il Vespucci di Firenze: 2,7 milioni di passeggeri (+5,7%).



I Ricavi totali consolidati sono pari a 136,2 milioni di euro (+6,6%). L'Ebitda consolidato: 30,2 milioni di euro (+2,9%) mentre l'Ebitda Adjusted è cresciuto del 12,1%.



Sale del 7,5% l'Utile netto consolidato a 10,6 milioni di euro.



Proposto un dividendo pari a 0,531 euro per azione (+6,6% rispetto ai 0,498 euro del 2016).

© RIPRODUZIONE RISERVATA