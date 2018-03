Toys R Us potrebbe chiudere tutti i negozi negli Stati Uniti

(Teleborsa) - Toys R Us potrebbe chiudere tutti gli stores negli Stati Uniti.



Secondo indiscrezioni di stampa la catena di negozi di giocattoli, che a settembre aveva attivato la procedura di protezione dai creditori nota come Chapter 11, non sarebbe riuscita a trovare un compratore né un accordo sulla ristrutturazione del debito. A complicare la situazione le deboli vendite registrate nel trimestre che comprende lo shopping natalizio.



La società starebbe dunque valutando di abbassare le serrande di tutti i circa 800 negozi negli Stati Uniti dopo aver annunciato la chiusura di 184 punti vendita.







