TPL, il Ministero dei Trasporti invita le cittÃ  a presentare progetti

(Teleborsa) - Nuove idee per il Trasporto Pubblico Locale (TPL). È stato pubblicato sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'avviso rivolto a Città metropolitane e Comuni per presentare progetti di sistemi di trasporto rapido di massa, che concorrano a ottenere le risorse previste dal Fondo Investimenti appena rifinanziato dalla Legge di Bilancio 2018.



L'obiettivo dell'avviso è di identificare una serie di progetti solidi a livello tecnico ed economico, che possano essere via via finanziati. Per questo, il Ministero chiede alle amministrazioni di indicare progetti di qualità, rispondenti a format e tabelle standardizzati, Linee Guida del Mit in materia, analisi costi-benefici e costi-efficacia, che consentiranno di valutare i progetti sulla base degli stessi presupposti oggettivi.



I fondi del Governo andranno a cofinanziare progetti di rinnovo e miglioramento del parco veicolare, potenziamento e valorizzazione o prolungamento delle linee esistenti, estensione della rete di trasporto pubblico, anche con modalità innovative.



I progetti dovranno corrispondere alla pianificazione nazionale e locale: coerenza con i documenti strategici allegati al Def 2016 e 2017 "Connettere l' Italia" e con gli strumenti urbanistici e di pianificazione della mobilità (Psm – Pums); elevata redditività socio-economica dell'intervento secondo le Linee guida settoriali del Mit; attenzione ai costi di gestione del servizio, che dovranno essere obbligatoriamente coperti per almeno il 35% dai proventi derivanti dai rientri tariffari; possibilità di avvio in tempi brevi, in coerenza con i livelli di progettazione definiti dal Codice degli appalti e la fattibilità amministrativa.



Negli ultimi tre anni, il Piano del Governo per Metro, Tram e Ferrovie locali ha messo a disposizione per nuove linee più di 10 miliardi, attraverso vari strumenti di finanziamento tra cui il Fondo investimenti 2017 e 2018. Questo ha portato dal 2014 ad oggi 27,4 Km di nuove metropolitane con 35 nuove stazioni e 31,8 Km di nuove tramvie con 67 nuove fermate. E sono in corso di realizzazione 63 Km di nuove metropolitane per 74 nuove stazioni e 27,3 Km nuove tramvie/filobus con 117 nuove fermate. Il nuovo bando servirà proprio ad accelerare l'utilizzo delle risorse a disposizione, per recuperare in tempi ragionevoli il gap che ci divide ancora dal resto d'Europa in termini di rete di trasporto pubblico locale.

