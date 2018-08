Tragedia sul Pollino: pioggia intensa e il torrente straripa. Morti 11 escursionisti. Si cercano i 5 dispersi

(Teleborsa) - Dramma nel Parco Pollino. Sono salite a 11 le vittime della tragedia delle Gole del Raganello in Calabria. Nella notte una delle persone rimaste ferite gravemente è morta nell'ospedale di Cosenza, come riferito dal capo della Protezione civile della Regione Calabria, Carlo Tansi.



La pioggia intensa delle ultime ore ha fatto esondare un torrente nella zona di Castrovillari, in Calabria, che ha travolto due gruppi di escursionisti del nord Italia. I gruppi si trovavano nella zone delle gole del Raganello. Sono state tratte in salvo finora 23 persone da Vigili del Fuoco, Carabinieri e Protezione Civile. Sarebbero 36 i coinvolti nell'esondazione, provenienti da Milano, Bergamo e Brescia. Le operazioni di soccorso e di ricerca sono proseguite per tutta la notte.



I dispersi in questo momento - ha aggiunto Tansi - sono cinque e la difficoltà ad avere un quadro chiaro di chi manca all'appello è dovuta al fatto che gli escursionisti erano in gruppi sparsi.



Gli escursionisti erano rimasti bloccati questa mattina a causa di una forte pioggia che si è abbattuta in prossimità del cosiddetto "Ponte del Diavolo". I gruppi stavano visitando l'interno dell'area ricca di gole e canyon caratteristica della zona. La forte quantità di acqua caduta ha provocato il rapido ingrossamento del torrente che è presto esondato e le persone che si trovavano sul greto hanno trovato riparo su alcuni scogli, rimanendo bloccate fino all'arrivo dei soccorritori. Molti sono stati trascinati via dalla corrente. "Una cosa incredibile, un inferno", ha raccontato uno degli escursionisti ai soccorritori.





