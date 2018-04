Trasporti, calano le vendite di moto e scooter a marzo

(Teleborsa) - Decremento importante per le vendite di scooter e moto a marzo, giù del 14,4% rispetto al 2017.



Questo il quadro che emerge dai dati diffusi da Confindustria Ancma, l'associazione nazionale Ciclo Motociclo Accessori.



Male gli scooter (-20,7%) con 9,677 unità vendute in meno, più contenuto il calo per le moto (-7,2%) con 10,009 vendite in meno. A pesare sui dati negativi il crollo dei ciclomotori 50 cc (-29,5%).



In crescita i dati sul trimestre, con l'1,42% di immatricolazioni in più rispetto all'anno passato, per un totale di 46,065 veicoli.



Ad un calo del 6,1% degli scooter si accompagna una crescita del +10,1% per le moto. Anche in tal caso male i ciclomotori 50 cc che segnano un -15,8%.



I numeri sulle immatricolazioni di due ruote si sommano a quelli sulle vendite di auto, scese a marzo del 5,75%.

