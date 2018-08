Trasporti: MIT sblocca risorse per Ferrovie, Tpl e ciclovie turistiche

(Teleborsa) - Nuove risorse in arrivo nel settore trasporti ma anche per il turismo. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha sbloccato 1,4 miliardi di euro per la realizzazione di infrastrutture del trasporto rapido di massa e 338 milioni di euro per la messa in sicurezza delle ferrovie non interconnesse alla rete nazionale.



Liberate inoltre risorse per 161 milioni di euro per la realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche.

