Trasporto aereo, a Fiumicino E-gate esteso anche ai cittadini USA

(Teleborsa) - Cresce il numero dei viaggiatori in transito a Fiumicino che può effettuare il controllo rapido dei passaporti.



Da oggi, 6 giugno, i passeggeri in partenza dal primo scalo della Capitale con passaporto statunitense possono effettuare il controllo passaporti in circa 20 secondi, usufruendo dei vantaggi offerti dal servizio E-gate.



Questo nuovo sistema, introdotto per la prima volta in Italia, contribuisce a ridurre i tempi di attesa ai controlli di sicurezza, identificando all'istante eventuali passaporti falsi. L'E-gate verifica infatti l'autenticità del documento analizzando i parametri biometrici del viso.



Il progetto realizzato da Aeroporti di Roma, dalla Polizia di Stato e dall'Ambasciata degli USA in Italia, in coordinamento con ENAC e il Ministero degli Esteri, rende dunque i varchi elettronici - accessibili finora ai cittadini europei maggiori di 14 anni - disponibili anche per i cittadini americani.



Complessivamente, sono 3 milioni i turisti che nel 2017 hanno beneficiato del controllo di frontiera automatizzato. Nei primi 4 mesi del 2018 si è registrato un ulteriore incremento del 30% rispetto all'anno precedente, il che significa che entro dicembre saranno circa 4 milioni i passeggeri ad usufruire degli E-gate.

