Trenitalia, countdown per il nuovo orario estivo da domenica 10 giugno

(Teleborsa) - Meno di 48 ore di "conto alla rovescia" per l'entrata in vigore da domenica 10 giugno del nuovo orario estivo Trenitalia. L'offerta, presentata lo scorso 21 maggio a Milano dall'Amministratore delegato Orazio Iacono e dagli altri vertici della società del gruppo FS, vede servizi, offerte e agevolazioni ad hoc con particolare attenzione alle famiglie e il potenziamento dei servizi estivi nelle principali mete vacanziere.



L'integrazione poi con le 6500 corse regionali gestite da Trenitalia consentirà poi di ampliare questo network raggiungendo 32 siti Unesco, 25 tra i "Borghi più belli d'Italia", 8 Parchi Nazionali, e oltre 90 tra spiagge, centri di benessere, mete montane e termali.



Il nuovo orario Trenitalia conferma inoltre le 101 corse Frecciarossa tra Roma e Milano, introduce la nuova rotta Frecciargento tra Roma e Vicenza, (dal primo luglio), sette nuove fermate di Frecciarossa a Reggio Emilia AV Mediopadana per un totale di 28 stop giornalieri, due nuovi Frecciarossa nei weekend estivi tra Rimini e Ancona che portano a 30 le Frecce da e per Rimini.



All'offerta delle Frecce si aggiungono oltre 100 corse al giorno di InterCity e InterCity Notte per 200 città e mete turistiche raggiunte dalla ferrovia, e nuove destinazione per i Bus che assicurano il servizio Freccialink per integrare con "la gomma" i collegamenti su ferro.

