Trenitalia, dal 9 settembre "riparte" il treno Palermo-Aeroporto Punta Raisi

(Teleborsa) - Dopo tre anni e mezzo i treni torneranno a collegare la città di Palermo all'aeroporto Falcone-Borsellino di Punta Raisi. Alla vigilia di Ferragosto, un convoglio senza passeggeri ha effettuato un viaggio di collaudo lungo la linea chiusa dal 2015. La riapertura della tratta del passante ferroviario tra Notarbartolo e l'aeroporto Falcone-Borsellino è prevista per il 9 settembre. Ventidue le fermate lungo il percorso fino a Punta Raisi, tra cui quelle a Carini, Isola delle Femmine e Capaci, che favoriranno non solo i passeggeri che utilizzano lo scalo aereo palermitano ma anche i pendolari.



Per il test della fase di pre-esercizio è stato impiegato un treno "Jazz" per il trasporto regionale, che ha viaggiato ad una velocità di 30 chilometri orari e si è anche fermato a Sferracavallo, una delle stazioni di nuova costruzione realizzate da Rete Ferroviaria Italiana (RFI), dove è stato compiuto il collaudo tecnico.

