Trenitalia e Fondazione Fs, studio collegamento Punta Raisi-Valle dei Templi

(Teleborsa) - Dall'Aeroporto Falcone Borsellino di Palermo alla Valle dei Templi di Agrigento. Il collegamento potrà essere attivato una volta completati gli interventi sull'anello ferroviario palermitano che metterà in connessione lo scalo al centro del capoluogo siciliano. Lo ha detto il Direttore di Fondazione Ferrovie dello Stato, Luigi Francesco Cantamessa, in occasione del viaggio del Mandorlo in Fiore Express, il treno storico partito dal binario 3 della stazione di Palermo Centrale con destinazione Agrigento.



A bordo dell'Automotrice Aln 668 del "parco rotabili storici", insieme al Direttore Luigi Francesco Cantamessa, il Presidente di Fondazione Fs, Mauro Moretti, e i vertici siciliani di Trenitalia, Maurizio Manganella, Direttore regionale, e Maria Giaconia, Direttore della Divisione passeggeri regionale. La prospettiva è quella di consentire ai passeggeri che sbarcano all'aeroporto di Punta Raisi di raggiungere velocemente la stazione ferroviaria di Palermo e da qui salire a bordo del convoglio diretto ad Agrigento, fino al tempio di Vulcano, simbolo della Valle dei Templi.





© RIPRODUZIONE RISERVATA