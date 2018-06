Trenitalia e Moto GP, Frecciarossa a fianco del "Ducati Team" per il Gran Premio Mugello

(Teleborsa) - Trenitalia-Ducati Team. Si rinnova la partnership tra due brand italiani all'insegna dell'alta velocità, del grande sport e dell'agonismo in occasione degli appuntamenti del Mugello e di settembre a Misano, in provincia di Rimini. Così Frecciarossa è vicino ai piloti Ducati per un weekend appunto tutto all'insegna dello sport e dell'alta velocità.



I profili social del Frecciarossa seguiranno l'evento sportivo, e alcuni selezionati clienti Trenitalia potranno vivere in diretta le emozioni del Gran Premio da dietro le quinte, approfittando di esclusive esperienze money can't buy. Momenti di sport e passione che si riproporranno a settembre, a Misano, in occasione dell'altra tappa italiana del campionato MotoGP.



L'accordo con Ducati, che ha scelto Frecciarossa come treno ufficiale del Ducati Team in MotoGP, nasce all'insegna dell'eccellenza del made in Italy. Il Frecciarossa di Trenitalia ha accorciato le distanze tra le maggiori città italiane, mutando le abitudini di viaggio e di lavoro dei suoi clienti. Un percorso che prosegue e si sviluppa con il nuovo orario estivo al via il prossimo 10 giugno, ricco di novità e servizi per raggiungere e promuovere al meglio i luoghi più attrattivi e suggestivi del Belpaese.



In questa occasione la frequenza e la capillarità dei collegamenti delle Frecce per Firenze e delle corse regionali che domenica 3 giugno Trenitalia, in collaborazione con la Regione Toscana, potenzierà tra Firenze, Borgo San Lorenzo e Faenza, permetteranno agli appassionati di vivere in pieno relax e sicurezza un'altra delle giornate di grande sport.

© RIPRODUZIONE RISERVATA