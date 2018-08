Trenitalia/ Home festival: a Treviso il roadshow dei nuovi treni Pop e Rock

(Teleborsa) - Trenitalia sarà protagonista e Official Carrier di HOME Festival, l'atteso festival musicale in programma a Treviso dal 29 agosto al 2 settembre. La società di trasporto del Gruppo FS Italiane è presente nell'area della rassegna musicale coi nuovi modelli di treni regionali Pop e Rock, e riserverà particolari sconti, soluzioni di viaggio e vantaggi per i clienti che raggiungeranno il festival con treni regionali o nazionali.



L'evento accoglierà una tappa de #lamusicastacambiando, il road show di presentazione dei nuovi treni regionali Pop e Rock, i cui mock up saranno ospitati nel Trenitalia Stage, il villaggio Trenitalia con musica, dj set e intrattenimento. Tra meno di 15 mesi arriveranno in Veneto 47 Rock e 31 Pop e il festival trevigiano offrirà ai visitatori un'anteprima di questi convogli: più confortevoli e performanti, più ecologici e sostenibili, più accessibili anche alle persone con disabilità.



Con il contributo di Home Festival, Trenitalia ha organizzato due corse regionali straordinarie, una per la notte tra venerdì 31 agosto e sabato 1° settembre, e una per la notte tra sabato 1° settembre e domenica 2 settembre. Il convoglio straordinario, con una portata di 700 posti a sedere e capienza massima di 1000 posti complessivi, partirà in entrambi i casi alle 3.15 del mattino dalla stazione di Treviso e raggiungerà Mestre, facendo tappa a Mogliano Veneto.



I clienti di Trenitalia che presenteranno alla "cassa accrediti" un abbonamento regionale mensile o annuale, o un biglietto regionale per la stazione di Treviso Centrale antecedente al massimo due giorni la data d'ingresso al concerto, riceveranno un drink in omaggio; e i primi cento accederanno gratuitamente alla VIP Area.



I passeggeri di Frecce, InterCity e InterCity Notte, grazie alla promozione Speciale Eventi potranno ottenere uno sconto del 30% sul prezzo del biglietto Base da e per le stazioni di Treviso, Venezia Santa Lucia e Venezia Mestre. L'offerta Speciale Eventi è acquistabile fino alle 24 del giorno precedente la partenza del treno, tramite l'App Trenitalia, presso le biglietterie e agenzie di viaggio abilitate, o tramite il sito trenitalia.com inserendo il codice HOMEFESTIVAL. La promozione è valida per viaggi a/r, solo andata o solo ritorno, dal 28 agosto al 3 settembre, e prevede l'esibizione del biglietto del concerto a bordo treno.









