Trenitalia, test in linea in Italia del nuovo "Rock" per il trasporto regionale

(Teleborsa) - Si intensificano i test in linea in Italia per i nuovi Rock Hitachi Rail del trasporto regionale di Trenitalia. Oltre al convoglio in prova sul circuito di Velim, nella Repubblica Ceca, il secondo Rock uscito di fabbrica dallo stabilimento di Pistoia, l'ETR 521-002, ha compiuto sui "binari di casa" una prima serie di corse notturne tra Firenze ed Empoli e tra Pisa e Torre del Lago Puccini.



Successivamente, dopo controlli e messa a punto nei laboratori del Centro di Osmannoro, alla periferia di Firenze, l'ETR 521-002 è stato condotto a Grosseto da dove poi è stato impegnato in una nuova serie di corse tra Campiglia Marittima e Livorno e successivamente ad altre prove tra Livorno e Pisa.



I laboratori dell'Impianto Dinamico Polifunzionale Firenze Osmannoro con Officina Trenitalia si estendono in un "Centro" dedicato di 5 ettari, con ben 20.000 metri quadrati coperti da tre grandi fabbricati, e sono facilmente raggiungibili via strada e via rotaia.

