Tria: "Economia in ripresa, ma pressione fiscale ancora elevata"

(Teleborsa) - "Anche se l'economia in Italia è in ripresa resta ancora alta la pressione fiscale e l'evasione ha raggiunto i 110 miliardi nel 2015. Lo ha affermato il Ministro dell'Economia, Giovanni Tria, nel suo intervento alla 244° anniversario della fondazione della Guardia di Finanza.



"I recenti dati Istat sul PIL - ha detto Tria - confermano che l'economia italiana è in ripresa, ma rimane elevata la pressione fiscale, al 42,5% nel 2017, l'evasione fiscale e contributiva nel 2015 ha raggiunto i 110 miliardi di euro".





Tria ha spiegato che la corruzione e la criminalità organizzata limitano le potenzialità di crescita dell'economia. "dobbiamo affrontare con determinazione queste sfide". Da parte sua, il Ministro dell'Economia assicura che il governo si impegnerà a intraprendere iniziative per un efficace contrasto all'evasione fiscale e alle frodi. "Solo attraverso questo contrasto - ha spiegato - si potranno avere più risorse per sostenere la crescita dell'economia".

























© RIPRODUZIONE RISERVATA