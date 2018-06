Tria rassicura i mercati: euro non in discussione

(Teleborsa) - Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, si prepara a illustrare ai colleghi europei la politica economica del nuovo governo italiano. "L'euro non è in discussione", ha detto Tria ai giornalisti accorsi per la riunione dell'Eurogruppo. "Abbiamo tante cose da discutere", "le avete già sentite nel mio discorso al Parlamento, non è che ci sono novità", ha spiegato il titolare del dicastero di via xx settembre a Roma.



Rispetto alle discussioni sull'unione bancaria europea, Tria ha spiegato che è un tema in discussione: difenderemo, come è stato fatto in passato gli interessi italiani".







