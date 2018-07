Trump da Helsinki auspica un buon rapporto con Putin

(Teleborsa) - "Non siamo andati molto d'accordo negli ultimi anni, ma credo che avremo un buon rapporto in futuro: andare d'accordo con la Russia è una cosa positiva, non negativa". E' questo l'auspicio del Presidente Donald Trump in avvio del meeting con il leader russo Vladimir Putin. I due si si sono dati appuntamento, oggi 16 luglio. E' la prima volta che i due capi di Stato si incontrano in un vero bilaterale e Trump dice: "il mondo ci guarda". Tra i temi in agenda: sicurezza, relazioni bilaterali e conflitti regionali.



Ma mentre si sta svolgendo il faccia a faccia, il Presidente USA non ha perso occasione per lanciare una delle sue battute al vetriolo: il vero "nemico" dell'America dal punto di vista commerciale è l'Europa almeno "per certi aspetti". Il giudizio di Trump è arrivato in un'intervista rilasciata alla Cbs e confermata dal Premier britannico Theresa May, che proprio ieri 15 luglio aveva svelato che il tycoon le aveva consigliato di fare causa all'Ue invece di negoziare per la Brexit.































