Trump: "Non esco dalla NATO. Tutti d'accordo ad aumentare il loro contributo"

(Teleborsa) - "Potrei farlo, ma non esco dalla NATO". Lo assicura il presidente americano Donald Trump in conferenza stampa da Bruxelles sottolineando che ora "l'Alleanza è più forte di prima". Tutti i membri della NATO sono "d'accordo ad aumentare il loro contributo. Ci sarà un aumento quantificabile in 33 miliardi di dollari in più, con il contributo dei vari paesi senza tener conto degli Stati Uniti".



LA MINACCIA DI TRUMP

La conferenza stampa era stata convocata da Trump dopo che diverse fonti diplomatiche avevano informato dell'intenzione dell'inquilino della Casa Bianca di uscire dalla NATO "se gli alleati non faranno subito degli sforzi per aumentare le loro spese militari".



Il presidente USA aveva invitato, via Twitter, i Paesi dell'Alleanza Atlantica a rispettare fin da subito e, non al 2024 come fissato in precedenza dal gruppo, l'impegno di destinare il 2% del PIL alle spese per la difesa, per poi portarle al 4%. "Tutte le nazioni NATO devono rispettare il loro impegno del 2%, e questo deve alla fine salire al 4%".



INCONTRO RISTRETTO DEL CONSIGLIO ATLANTICO

Subito dopo la minaccia di Trump di sfilare gli USA dalla NATO, le stesse fonti informavano della convocazione di una riunione straordinaria "ristretta" del Consiglio atlantico.







LA PROPOSTA ITALIANA

"Gli investimenti italiani per la sicurezza cibernetica a livello nazionale siano compresi nel 2% di spese per la difesa". Questa la proposta che il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, ha fatto a nome del Governo italiano al summit NATO.

