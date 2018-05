Turchia, Banca Centrale pronta a misure per risollevare la lira

(Teleborsa) - La Banca Centrale turca è pronta a scendere in campo per frenare il collasso della lira.



Lo ha dichiarato l'Istituto in una breve nota spiegando che "saranno adottate le misure necessarie" a tal fine, "considerando anche l'impatto sulle prospettive di inflazione".



Ieri la divisa della Turchia ha toccato il minimo storico sul dollaro a 4,5 USD dopo che il Presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha fatto sapere di volere un ruolo più incisivo nella politica monetaria del Paese.

