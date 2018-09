Turchia, Erdogan a capo del Fondo sovrano

(Teleborsa) - Crociata nella finanza del presidente di Ankara Recep Tayyip Erdogan sempre più in guerra con la Banca centrale turca che, nei giorni scorsi, ha alzato i tassi di interesse.



Il comitato di politica monetaria ha alzato i tassi di interesse di oltre sei punti portandoli al 24% dal 17,75% precedente. Con tale mossa l'istituto centrale guidato da Murat Çetinkaya, cerca di scoraggiare la crescita dell'inflazione e sostenere il cambio della lira, che ultimamente si era pesantemente deprezzata sui mercati internazionali.



Una decisione, lungamente attesa dagli addetti ai lavori, ma non da Erdogan regista di mesi di immobilismo, convinto che i prezzi al consumo galoppanti siano un riflesso di quanto fatto finora dalla banca centrale.



Il sultano ha firmato un decreto che lo pone al vertice sovrano creato della Turchia dopo il Golpe fallito per custodire le partecipazioni di Stato. Con lo stesso decreto, il capo di Stato turco ha attribuito la carica di vicepresidente a suo genero, già ministro del Tesoro e delle Finanze.

