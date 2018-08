Turchia, finanza nel panico. Erdogan invita cittadini a sostenere la lira

(Teleborsa) - Non si calma la bufera sulla finanza della Turchia provocata da indiscrezioni di stampa relative ad un presunto allarme della BCE.



La lira turca sta cedendo oltre 12 punti percentuali sul dollaro e quasi il 10% sull'euro mentre i rendimenti dei titoli di Stato nazionali sono schizzati su nuovi massimi. Lo Yield del bond decennale denominato in lire sta segnando un +20,5% con un rialzo di 84 punti base, quello del decennale denominato in dollari avanza invece del 10%, ovvero 25 punti base, segnala Bloomberg.



La fuga degli investitori è ben visibile anche dall'andamento dei credit default swap, i contratti derivati per assicurarsi contro un'eventuale insolvenza del Paese. I CDS a cinque anni sono schizzati a 400 punti base, il massimo dal 2009.



Intanto il Presidente turco Recep Tayyip Erdogan, secondo il quale il Paese è al centro di una guerra economica, ha invitato i cittadini a vendere divisa estera, in particolare i dollari, e ad acquistare in cambio la valuta locale, allo scopo di risollevare la lira.

