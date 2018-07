Turismo, agosto in casa vacanza: Sardegna e Toscana le regioni con le localitÃ  piÃ¹ costose

(Teleborsa) - Aumenta ogni anno la tendenza degli italiani a prenotare per il periodo estivo una casa vacanze in luogo dei più tradizionali alberghi. Il portale CaseVacanza.it, analizzando le prenotazioni, ha stilato la classifica delle mete più costose del nostro paese.



Il podio delle località più care è occupato da Capoliveri, nell'Isola d'Elba, con una spesa media di 300 euro a notte, cifra che stacca di molto la seconda sul podio. A Palau, in Sardegna, bastano infatti (si fa per dire) 272 euro. Il terzo posto ha per protagonista una cittadina d'arte toscana, la piccola ma celeberrima San Gimignano, in provincia di Siena dovesi spendono mediamente 246 euro a notte.



La Sardegna è la regione con la più alta concentrazione di mete high cost presenti nella classifica: se ne contano ben otto, mentre con sei città in classifica la Toscana la seconda regione più cara. La tradizione del Palio dell'Assunta spinge i costi di Siena a impennarsi nelle settimane della corsa, tanto che la città si piazza al sesto posto delle località più care, con una spesa media a notte di 217 euro.



Prevalgono naturalmente le località di mare tra le altre mete in cui andare in vacanza ad agosto costerà caro. In Liguria si è distinta Noli, in provincia di Savona, con una spesa media di 208 euro. Con prezzi più bassi, pari a circa 180 euro a notte, si trovano Polignano a Mare (BA), Numana (AN) e l'isola di Ischia (NA). A fine classifica un'altra località pugliese, quella di Vieste (FG), con una spesa media di 160 euro.

