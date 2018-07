Turismo e valute, soffia il vento dell'Est

(Teleborsa) - In Italia viene segnalata una forte crescita delle entrate turistiche, specie grazie ai visitatori provenienti dal Medio Oriente e dal Far East. Lo rivela un'indagine di Best and Fast Change, società fiorentina tra i principali cambiavalute in Europa, che ha analizzato le valute che hanno visto aumentare di più gli scambi.



Infatti in pole tra le monete che hanno incrementato maggiormente le transazioni nel nostro Paese c'è il Dinaro kuwaitiano (+55%). Rilevanti aumenti anche per lo Shekel israeliano (+30%), seguito da Yen (+16%), Rublo (+14%) e Lira turca (+13,6%).



"La spesa per vacanze dei turisti dell'Asia è cresciuta del 9,6% nel 2017, come afferma l'Indagine sul turismo internazionale da poco divulgata dalla Banca d'Italia, da cui emerge che i viaggiatori stranieri in Italia hanno speso lo scorso anno 39,2 miliardi, pari al 2,3% del PIL, per un incremento del 7,7%" commenta l'amministratore unico di Best and Fast Change Fabrizio Signorelli.



Forte il contributo anche da parte dei turisti provenienti dall'Eurozona, con Francia e Germania che valgono da sole oltre 10 miliardi di euro l'anno. Effetto Brexit per la Sterlina: la valuta di Sua Maestà vede crollare le transazioni del 13,5%. Dal continente americano spicca la crescita dei cambi di Dollaro canadese (+7,3%) e Real brasiliano (+5,6%).







